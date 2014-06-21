الدعم الخليجي ساعد مصر على تخطي أزمة الوقود

قال مسؤول بقطاع الطاقة إن مصر تستورد شحنات وقود لتغطية حاجاتها هذا الشهر وذلك رغم إمدادات وقود مجاني بستة مليارات دولار من دول خليجية.

وأشار عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات في بيان إلى أن استهلاك الوقود يبلغ ذروته في أشهر الصيف مع تزايد السفر من القاهرة إلى ساحل المتوسط.

وأعلن "استمرار انتظام وصول الشحنات المستوردة من البنزين والسولار والمازوت لاستكمال احتياجات البلاد حتى نهاية الشهر الحالي.

"شحنات البنزين المستورد تبلغ أربع شحنات بكمية 120 ألف طن والسولار ثماني شحنات بكمية 250 ألف طن والمازوت 255 ألف طن".

وقال إن الحكومة وفرت للمزارعين كل حاجاتهم من الديزل لموسم حصاد القمح رغم قيام بعض المستهلكين بالتخزين تخوفا من تكرار الأزمات التي عرقلت إنتاج المحصول الاستراتيجي في العام الماضي.

وأسعار الطاقة في مصر من أرخصها في العالم حيث يلتهم الدعم خمس الإنفاق الحكومي بينما يؤدي الاستهلاك غير المقيد إلى أزمة وقود هي الأسوأ منذ سنوات.

ويقول المسؤولون المصريون إن مساعدات في شكل منتجات مكررة من منتجي النفط الخليجيين السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ستستمر حتى سبتمبر/أيلول على الأقل.