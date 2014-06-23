خبير: استمرار توتر العراق قد يرفع النفط لـ150 دولارا

توقع خبير في شؤون النفط ارتفاع الأسعار لنحو 150 دولاراً للبرميل، مع تصاعد التوتر في العراق، وفي حال توقف امدادات حقول الجنوب.

وقال كامل الحرمي في حديث لـ"قناة العربية" إن وصول الأسعار لهذا المستوى من شأنه أن يؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي، والذي قد يدخل في حالة ركود جديدة بسبب تصاعد الأوضاع المضطربة في المنطقة.

وقال الحرمي في جانب آخر من حديثه إن معدل الاستهلاك في منطقة الخليج سيرتفع لأكثر من نصف مليون برميل يوميا مع قدوم شهر رمضان مما سيضفي حالة من الضبابية على وضع السوق ومسار الأحداث الجارية في العراق .

إلى ذلك، ارتفع سعر خام مزيج برنت فوق 115 دولاراً للبرميل اليوم الاثنين، متماسكاً قرب أعلى مستوى له منذ 9 أشهر وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات من العراق، حيث سيطر مسلحون سنة على مزيد من البلدات في مطلع الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع برنت 30 سنتا إلى 115.11 وهو يقل عن 115.71 دولار التي سجلها الخميس وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر.

وارتفع سعر الخام الأميركي تسليم أغسطس 32 سنتا إلى 107.12 دولار.