مبادلة الإماراتية تعلن كشفاً للغاز قرب ماليزيا

أعلنت مبادلة للبترول المملوكة لحكومة أبوظبي، اليوم الاثنين، عن كشف بحري جديد للغاز بإمكانيات تجارية ملموسة قبالة ماليزيا في رابع كشف للشركة في منطقة امتيازاتها العاملة.

وذكرت مبادلة للبترول، وهي وحدة لصندوق مبادلة للاستثمار المملوك لحكومة أبوظبي، أنها وجدت كميات كبيرة من الغاز في بئر بيجاجا في منطقة الامتياز إس.كيه 320.

والاكتشافات الأربعة في منطقة متقاربة تضم بئر إم-5.

وذكر ماوريزيو لانوس، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "تمثل هذه الاكتشافات معا موردا كبيرا جدا للهيدروكربون بإمكانات للتطوير المتكامل الجذاب تجاريا".

وتحوز مبادلة حصة 55 بالمئة من أسهم منطقة الامتياز إس.كيه320، بينما تمتلك بتروناس كاريجالي 25 بالمئة وسراواك شل بيرهاد 20 بالمئة.

وتدير مبادلة أصولا وعمليات في 12 دولة، ويتركز اهتمامها على الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.