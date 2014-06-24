أوبك: لا نقص بإمدادات النفط وصراع العراق رفع الأسعار

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبد الله البدري اليوم أن أسعار النفط الحالية التي تقارب 114 دولارا للبرميل لا ترجع إلى أي نقص في الإمدادات وإنما إلى القلق في السوق الناجم عن الصراع في العراق.

وأوضح البدري أن إنتاج النفط في العراق لم يتأثر حتى الآن ولا يوجد ما يدعو لعقد اجتماع طارئ للمنظمة الآن لكن أوبك مستعدة وقادرة على التدخل إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وقال البدري للصحفيين "ما نراه حتى الآن هو أن سعر اليوم لا يرجع إلى أي نقص في الإمدادات"، مضيفًا أن المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تغطي 57.5 يوما من الاحتياجات المستقبلية.

وكانت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية وافقت في وقت سابق هذا الشهر على إبقاء سقف إنتاجها بدون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا لستة أشهر أخرى.

