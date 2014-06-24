"برنت" يعود مجدداً للانحسار ويقف عند 114 دولاراً

سجلت العقود الآجلة لمزيج برنت خام القياس الأوروبي أكبر انخفاض لها في يوم واحد خلال سبعة أسابيع، لتتجه صوب 114 دولارا للبرميل، مع عدم تأثر الصادرات العراقية بهجوم متواصل للمسلحين الإسلاميين الذين يتقدمون باتجاه بغداد.

وارتفعت أسعار النفط حوالي 5% خلال الأزمة في العراق هذا الشهر ولامست أعلى مستوى لها في تسعة أشهر فوق 115 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت بعد ذلك.

ونزل سعر خام برنت في العقود الآجلة 69 سنتا إلى 114.12 دولار للبرميل عند التسوية لتسجل أكبر انخفاض منذ السادس من مايو.

ونزلت عقود الخام الأميركي لتسليم أغسطس 66 سنتا إلى 106.17 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أكبر انخفاض لها منذ الثاني من مايو.