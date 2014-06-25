ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الخام الأميركية

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي وارتفعت أيضا مخزونات البنزين والمقطرات.

وارتفعت مخزونات النفط الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات لمحللين في استطلاع لـ"رويترز" بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينج بأوكلاهوما 416 ألف برميل بينما انخفضت واردات النفط الخام الأمريكية 92 ألف برميل يوميا.

وارتفعت كميات الخام المستهلكة في المصافي 275 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 710 آلاف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات المقطرات التي تتضمن وقود الديزل وزيت التدفئة 1.2 مليون برميل مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 900 ألف برميل بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

