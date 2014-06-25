مصدر: الجزائر توافق على توريد 5 شحنات غاز طبيعي لمصر

قال مصدر بشركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة إن الجزائر وافقت على توريد خمس شحنات غاز طبيعي مسال لمصر حجم كل منها 145 ألف متر مكعب قبل نهاية العام.

وأضاف المصدر أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على السعر لكن الاتفاق شبه مكتمل وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل قد قال إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بواقع 400-500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة التي تزيد الضغط على ميزانيتها. وبلغ عجز الميزانية المصرية 14%، من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وبلغت تكاليف استهلاك الطاقة في مصر بالأسعار العالمية 365 مليار جنيه (51.32 مليار دولار) بينما وصلت الإيرادات إلى نحو 60 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة رفع كفاءة استخدام الطاقة في الفترة المقبلة حيث تعتمد مصر على النفط والغاز الطبيعي لتلبية 96%، من احتياجاتها من الطاقة.