العالم وفر 3.5 تريليون دولار لاحتفاظه بمخزون النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن العالم وفر 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ لتعويض أي نقص في المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.

وبينت الوكالة في تقرير لها أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ التي تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة " تأمين" ضد مخاطر تعطل إمدادات النفط.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس موقعا لها "تأتي المكاسب الاقتصادية الكبيرة في الأساس من تعويض الخسائر في إمدادات النفط، ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط، وتتضمن (المكاسب) تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي وخفض تكاليف الاستيراد".

وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ بما يعادل 41 دولارا للبرميل سنويا، بعد حساب تكلفة التخزين، وذلك استنادا إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل إمدادات النفط، مشيرا إلى أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليون دولار على مدى 30 عاما.

ودعا التقرير الدول الـ29 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى الاحتفاظ بمخزونات تكفي لواردات صافية خلال ما لا يقل عن 90 يوما، وقال "إنه بحلول نهاية مارس 2014 بلغ إجمالي مخزونات الدول الأعضاء 4.1 مليار برميل، بما يكفي لتلبية إجمالي الطلب العالمي على مدى 44 يوما تقريبا".