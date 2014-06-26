برنت يتراجع عن 114 دولارا مع انحسار مخاوف العراق

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن 114 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مع عدم تأثر معظم إنتاج النفط العراقي بهجمات المسلحين المتشددين رغم أن المخاوف بشأن الصراع في البلد العضو بمنظمة أوبك تبقى عاملا داعما للأسعار.

وقال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق إن حقول النفط في جنوب العراق التي تضخ غالبية إنتاج البلاد البالغ 3.3 مليون برميل يوميا تبقى آمنة.

لكن المسلحين المتشددين وقوات الحكومة العراقية واصلا القتال يوم أمس الأربعاء للسيطرة على مجمع بيجي أكبر مصفاة نفطية في العراق والتي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

وتراجعت عقود برنت تسليم شهر أغسطس 13 سنتا إلى113.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش بعد أن كانت سجلت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر عند 115.71 دولار يوم الخميس الماضي.

وارتفعت عقود الخام الأميركي 11 سنتا إلى 106.61 دولار للبرميل بعد صعودها 47 سنتا في الجلسة السابقة بدعم من أنباء بأن واشنطن ستسمح بتصدير نفط خفيف للغاية في تخفيف هامشي لحظر مضى عليه 40 عاما على صادرات النفط الأميركية.