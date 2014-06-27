السعودية تمتلك "خمس" مخزونات النفط في العالم

ذكر تقرير متخصص أن السعودية تمتلك خمس إجمالي المخزون العالمي من النفط. كاشفاً عن أن أكبر الاكتشافات النفطية على مستوى العالم خلال العام الماضي 2013 جاءت من دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، الأمر الذي يزيد من أهمية تلك المنطقة كأكبر مزود للنفط على مستوى العالم.

وبحسب صحيفة الرياض، فقد أضاف التقرير أن منطقة الخليج التي تعد جزءا من الشرق الأوسط تزود العالم بنحو 23% من النفط، وهي كمية تمثل نحو ربع احتياجاته النفطية ونحو 12% من الغاز الطبيعي.

وذكر أن دول الخليج تمتلك نحو 39% من احتياطيات العالم النفطية و21% من احتياطيات الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن زيادة معدلات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في منطقة الشرق الأوسط ساهمت في دعم معدلات الإنتاج والتصدير بدول المنطقة، لاسيما تعزيز الاحتياطيات النفطية بها.

وأوضح التقرير أن المملكة بامتلاكها خمس إجمالي المخزون العالمي من النفط، فإنها بذلك تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والثانية على مستوى العالم بعد فنزويلا من حيث حجم الاحتياطي النفطي في أراضيها، حيث يقدر مخزونها بأكثر من 267 مليار برميل.

وقال إن المملكة تأتي في المركز الثاني بعد فنزويلا من حيث حجم المخزون إلا أن إنتاجها يتجاوز إنتاج الدولة اللاتينية لتصبح المملكة أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، حيث تنتج المملكة أكثر من 10 ملايين برميل يومياً.