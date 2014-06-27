برنت فوق 113 دولاراً ويتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 113 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس مع إقبال المستثمرين على مبيعات لتسوية المراكز وسط انحسار القلق بشأن صادرات النفط العراقية.

وهبطت الأسعار حوالي 2.50 دولار من أعلى مستوى لها في 9 أشهر البالغ 115.71 دولار الذي سجلته في 19 يونيو مع عدم تأثر حقول النفط الجنوبية في العراق - التي تضخ معظم إنتاج البلاد البالغ3.3 مليون برميل يوميا - بالقتال في الشمال والغرب.

واستقرت عقود برنت تسليم أغسطس عند 113.21 دولار للبرميل بعد هبوطها 79 سنتا في الجلسة السابقة وتتجه نحو إنهاء الأسبوع على خسارة قدرها 1.4 بالمئة هي الأكبر في ثلاثة أشهر.

وانخفضت عقود الخام الأميركي سنتين إلى 105.82 دولار للبرميل بعد تراجعها 66 سنتا عندما أغلقت عند 105.84 دولار وهو أدنى مستوى للتسوية منذ 11 يونيو. ويتجه النفط الأميركي لإنهاء الأسبوع على هبوط قدره 1.4 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية في شهر.