انحسار مخاوف الإمدادات يغلق "برنت" قرب 113 دولاراً

أغلقت العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت مستقرة دونما تغير يذكر اليوم الجمعة بعد أن تكبد واحدة من أكبر خسائره الأسبوعية هذا العام مع إقبال المستثمرين على البيع لتسوية المراكز وسط انحسار القلق بشأن صادرات النفط العراقية.

وهبطت الأسعار من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر البالغ 115.71 دولار الذي سجلته في 19 من يونيو مع عدم تأثر حقول النفط الجنوبية في العراق، التي تضخ معظم إنتاج البلاد البالغ 3.3 مليون برميل يومياً، بالقتال في الشمال والغرب.

وزاد سعر برنت في العقود الآجلة عند التسوية 9 سنتات أو 0.08% إلى 113.30 دولار للبرميل بعد هبوطه 79 سنتاً في الجلسة السابقة. وخسر الخام نحو 1% منذ بداية الأسبوع في ثاني أكبر خسارة أسبوعية له منذ بداية العام.