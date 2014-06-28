كيري: تصريحات السعودية تقضي على مخاوف إمدادات النفط

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية جون كيري والملك عبدالله عاهل السعودية ناقشا لفترة وجيزة إمدادات النفط العالمية خلال اجتماع، لبحث الأزمة العراقية أمس الجمعة.

وأضاف المسؤول إن كيري أشار خلال الاجتماع إلى التصريحات التي أدلى بها مسؤول نفطي سعودي في الآونة الأخيرة بأن السعودية ستزيد الإمدادات إذا أدت أزمة العراق أو سوريا إلى تعطيل الإمدادات.

وقال المسؤول الذي أطلع الصحافيين على فحوى المحادثات إن "الوزير أشار بشكل إيجابي إلى تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة مسؤول في المملكة يعكس رغبة المملكة في فعل اللازم في حالة حدوث أي اضطرابات."

وقال المسؤول إن كيرى يرى إن تصريحات المسؤول السعودي "بناءة" وأبدى مسؤولون أميركيون اعتقادهم بأن المخاوف الموجودة في أسواق النفط ستتراجع فور تشكيل حكومة أكثر شمولا في بغداد يمكن أن تعالج تمردا سنيا يهدد بتقسيم العراق.

ولم يطرأ تغير على سعر خام مزيج برنت خلال تعاملات أمس الجمعة في أعقاب واحدة من أكبر عمليات الهبوط الأسبوعية التي شهدها خام القياس الدولي هذا العام بسبب تراجع المخاوف بشأن صادرات العراق.

وهبطت الأسعار أكثر من دولارين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ تسعة أشهر وهو 115.71 دولار والذي سجلته في 19 يونيو وذلك، مع استمرار إنتاج حقول النفط بجنوب العراق دون تغير رغم القتال في شمال البلاد وغربها. وتنتج حقول النفط بجنوب العراق معظم إنتاج العراق والذي يبلغ 3.3 مليون برميل يوميا.