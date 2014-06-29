اتفاق بين بكين وباريس يمهد لانتشار أوسع لعملة الصين

قال البنك المركزي الفرنسي اليوم الأحد إنه وقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لإقامة نظام لتسوية المدفوعات باليوان في باريس.

وقال البنك المركزي الفرنسي في بيان "مذكرة التفاهم خطوة أولى نحو إقامة البنية التحتية لآلية للمقاصة والتسويات (بالعملة الصينية) في باريس".

وتتنافس المراكز المالية الرئيسية في أوروبا بضراوة على تداول العملة الصينية وثمة منافسة بين فراكفورت ولوكسمبورغ من ناحية ولندن التي تبدو الأوفر حظاً في رأي عدد كبير من المحللين. وتحاول سويسرا الدخول في المنافسة.

وقال البنك المركزي إن نظام المدفوعات الذي جرى الاتفاق عليه بين فرنسا والصين سيعمل من خلال بنك مقاصة سيحدده بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

وعززت الصين خططها للتوسع في استخدام عملتها دولياً في أكتوبر باتفاق بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني لمبادلة اليورو واليوان.