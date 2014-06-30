الأردن ترفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 1.1%

قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية الأربعة بنسب طفيفة تراوحت بين 0.7% و1.1%، فيما أبقت على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعرها الحالي البالغ 10 دنانير.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية فإن الأسعار الجديدة تعتبر سارية من فجر يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى نهاية الشهر الحالي.

وبموجب الأسعار الجديدة ارتفع سعر الليتر من البنزين الخالي من الرصاص 90 إلى 855 فلساً (17.100 دينار للصفيحة)، مقارنة مع 845 فلساً للتر (16.900 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي وبزيادة نسبتها نحو 1.1%.

كما رفعت الحكومة سعر البنزين 95 إلى 1040 فلساً للتر (20.800 دينار للصفيحة) مقارنة مع (20.600 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي وبزيادة نسبتها 0.9%.

ورفعت الحكومة كذلك سعر اللتر من مادتي الجاز والسولار بنسبة 0.7% ليبلغ 675 فلساً (13.500 فلس) بدلاً من 670 فلساً ( 13.400 فلس) في تسعيرة الشهر الماضي.