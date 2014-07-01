برنت يتماسك فوق 112 دولاراً بفعل بيانات صينية

تماسك سعر مزيج برنت في العقود الآجلة فوق 112 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين للاهتمام بالطلب بعد ارتفاع نمو نشاط المصانع الصينية إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في علامة جديدة على استعادة الاقتصاد الصيني قوته.

وتعاني أسواق النفط منذ أسابيع من مخاوف تتعلق بالإمدادات، بسبب أزمة أوكرانيا في ظل سيطرة مسلحين سنة على مساحات شاسعة من العراق، مما أجج مخاوف من تعطل الصادرات من ثاني أكبر منتج للخام في أوبك. ويتزامن ذلك مع عدم استقرار الشحنات القادمة من ليبيا وغيرها.

ومع انحسار هذه المخاوف بعض الشيء يتطلع المستثمرون إلى بيانات جديدة تشير إلى اتجاه السوق.

وزاد سعر خام برنت 14 سنتاً إلى 112.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقه متراجعاً 94 سنتاً ليسجل أدنى مستوياته عند التسوية منذ بدء موجة الصعود الناجمة عن الأزمة العراقية في 12 يونيو.

وارتفع سعر الخام الأميركي 31 سنتا إلى 105.68 دولار للبرميل.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في الصين بلغ 51 في يونيو ارتفاعا من 50.8 في شهر مايو، بما يتوافق مع توقعات السوق لتحسن الطلب المحلي والخارجي.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تكون مخزونات الخام الأميركية هبطت في الأسبوع المنتهي في 27 من يونيو.