خام برنت فوق 112 دولار للبرميل بدعم مخاوف المعروض

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي فوق 105 دولارات للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء بفعل المخاوف من تعطل الإمدادت لكن حد من الصعود تقرير للصناعة يظهر هبوط مخزونات الولايات المتحدة من الخام أقل مما كان متوقعا.



وبحلول الساعة 2348 بتوقيت جرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف سنتين اثنين إلى 105.36 دولار للبرميل بعد إغلاقها على 105.34 دولار أدنى مستوى لها عند التسوية منذ 11 من يونيو.



وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت عند الإغلاق سبعة سنتات إلى 112.29 دولار للبرميل بعد هبوطه أيضا إلى أدنى مستوى له منذ 11 من شهر يونيو.



وقال تقرير لمعهد البترول الأمريكي ان مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 876 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 27 من شهر يونيو إلى 381.7 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 2.2 مليون برميل. وانخفضت مخزونات الخام في مستودع كاشينج بأوكلاهوما لتسليم عقود نايمكس 1.3 مليون برميل.

