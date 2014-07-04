أول مناقصة لمقايضة خام عمان بالمكثفات لشركة كورية

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية أرست أولى مناقصاتها لمقايضة بعض مخزونها من خام الشرق الأوسط بالمكثفات.

وتدير شركة النفط الحكومية احتياطيات الخام الاستراتيجية في كوريا الجنوبية.

وقالت المصادر إنه من المحتمل أن تجعل هذه الصفقة احتياطيات البلاد أقرب إلى أنواع النفط التي تعالج في مصافيها.

وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه نظرا لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام "النفط الثقيل للغاية ليس مثاليا ومن منظور إدارة الإمدادات كانت شركة النفط الوطنية الكورية بحاجة لاستبداله بالمكثفات".

وقال مصدر تجاري آخر "قامت شركات التكرير الكورية في الآونة الأخيرة ببناء المزيد من وحدات تكسير المكثفات ولذا من المنطقي والطبيعي أن يجلبوا مزيدا من المكثفات".

وقالت مصادر تجارية إن "بي.بي" فازت بالمناقصة لشحن مليون برميل من خام عمان في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول من صهاريج تخزين الشركة الكورية وتسليم كمية مماثلة من المكثفات لكوريا الجنوبية بحلول نهاية هذا العام.

وأضافت المصادر أن مكثفات الحقول المزالة الرائحة في قطر من بين المكثفات المدرجة على قائمة الأنواع المطلوبة للمقايضة في المناقصة.

ولم يتسن التأكد من الصفقة من مصدر مستقل.

