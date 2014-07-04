برنت يهبط دون 111 دولارا مع عودة النفط الليبي

انخفضت أسعار مزيج برنت في العقود الآجلة دون 111 دولارا للبرميل اليوم الجمعة متأثرة باحتمال زيادة الصادرات الليبية ونقل مزيد من الخام الأمريكي إلى المصافي لكن بيانات اقتصادية تشير إلى تحسن التوقعات للطلب حدت من الخسائر.

وتراجع سعر خام برنت 22 سنتا إلى 110.78 دولار للبرميل الساعة 1048 بتوقيت جرينتش ويتجه لتسجيل خسائر اثنين بالمئة منذ بداية

الأسبوع.

وخسر الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 103.81 دولار للبرميل وبلغت خسائره منذ بداية الأسبوع 1.7 بالمئة بعد خسائر على مدى سبعة أيام

متتالية.



وفي الولايات المتحدة أوشك خط الأنابيب سي واي على الاكتمال وهو ما يعني نقل 450 ألف برميل إضافي يوميا من النفط الصخري قريبا إلى المصافي على ساحل الخليج الأمريكي ليقلص الحاجة إلى النفط الأجنبي بدرجة أكبر.

في الوقت نفسه فإن إعادة فتح مينائي السدرة وراس لانوف في شرق ليبيا ستزيد صادرات الخام الليبي بنحو 500 ألف برميل يوميا.



وفيما يتعلق بالطلب قفز معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو حزيران وتراجعت البطالة لتقترب من أدنى مستوى في ست سنوات

وهو ما يشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لليوم السابع على التوالي وسط توقعات بزيادة الصادرات الليبية والايرانية. وهذه أطول موجة خسائر للخام منذ ديسمبر 2009.



لكن الآمال في تحسن التوقعات للطلب في الولايات المتحدة والصين والمخاوف من خروج الأزمة العراقية عن نطاق السيطرة حدت من الخسائر.



وارتفع خام برنت 13 سنتا إلى 111.13 دولار للبرميل الساعة 0633 بتوقيت جرينتش وبلغت خسائره منذ بداية الأسبوع اثنين بالمئة.



وخسر الخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 103.97 دولار للبرميل وبلغت خسائره منذ بداية الأسبوع 1.7 بالمئة وهي الأكبر منذ نهاية ابريل.



وقال فيكتور شوم نائب رئيس آي.اتش.اس انرجي انسايت لاستشارات الطاقة "المخاوف بشأن الامدادات تنحسر إلى حد ما لكن (أزمة) العراق تحول دون هبوط الأسعار كثيرا. هذا مزيج من تحسن توقعات الطلب والمخاوف بشأن الامدادات."

وتوقع أن تبقي تلك العوامل الخام الأمريكي فوق 100 دولار للبرميل.