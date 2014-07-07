برنت عند 111 دولارا للبرميل بعد استئناف صادرات ليبيا

وصل سعر خام مزيج برنت لأدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع قرب 111 دولارا للبرميل اليوم الاثنين وسط توقعات بحدوث زيادة في المعروض مع استعداد ليبيا لاستئناف صادرات النفط من ميناءين بعد إغلاقهما نحو عام.

وكان برنت قد هبط 2.3 في المئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي له منذ بداية يناير.

وارتفع برنت 14 سنتا إلى 110.78 دولار بحلول الساعة 0451 بتوقيت غرينتش قرب 110.51 دولار وهو أدنى مستوى سجله منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وهبط الخام الأميركي ستة سنتات من مستواه يوم الخميس إلى 104 دولارات للبرميل. وكانت هناك عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.