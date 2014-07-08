"توتال" تبقي على استراتيجية التنقيب الباهظة في 2014

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية إنه سيعطي استراتيجية باهظة التكلفة للتنقيب عن النفط فرصة حتى نهاية العام لتحقيق كشف نفطي كبير في مكان ما في العالم قبل التفكير في خفض ميزانية التنقيب.

ومنذ إطلاق شركة النفط العملاقة ومقرها باريس استراتيجية تنقيب تحت مسمى "مخاطرة كبيرة وعائد مرتفع" قبل عامين جاءت محصلة عمليات التنقيب مخيبة للآمال.

وقال كريستوف دو مارجيري لرويترز في مقابلة "لم تحقق نجاحا من منظور النتائج حتى الآن. ولكن أنشطة التنقيب تحتاج أكثر من عامين كي تثمر."

وسئل دو مارجيري إذا كنت المجموعة ستتخلى عن السياسة الجديدة التي تعد تحولا عن توجه سابق أكثر حذرا فأجاب "ليس قبل نهاية العام."

وفي جميع الأحوال توقع دو مارجيري خفض ميزانية التنقيب العام المقبل من مستواها هذا العام عند 2.9 مليار دولار الذي يمثل زيادة نحو 12 بالمئة مقارنة بميزانية عام 2012.

وهون دو مارجيري من أهمية الوصول إلى طاقة الإنتاج المستهدفة لعام 2017 عند ثلاثة ملايين برميل يوميا من المكافئ النفطي. وقال "من الواضح أنه في حالة استمرار مشاكل مثل تلك التي نواجهها في نيجيريا وفنزويلا وليبيا وأماكن أخرى .. في دول تعاني من مشاكل تخرج عن حدود سيطرتنا عندئذ لن نستطيع الوصول إلى ثلاثة ملايين (برميل)."

وخفضت توتال عدد موظفيها في ليبيا إلى الحد الأدنى مع تصاعد أعمال العنف هناك في حين أدت مشاكل أمنية وسرقة النفط لانخفاض الإنتاج في نيجيريا.