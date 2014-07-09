خام برنت قرب أقل مستوى في شهر دون 109 دولارات

انخفض مزيج برنت قرب أقل مستوى في شهر دون 109 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء في طريقه للهبوط للجلسة الثامنة فيما سيكون أطول موجة خسائر في أكثر من أربع سنوات وسط توقعات بمزيد من الامدادات بعدما استأنفت ليبيا الانتاج في حقل الشرارة.

كما تضررت الأسعار مع تراجع القلق حيال توقف محتمل للصادرات من العراق الذي يمزقه الصراع.

ونزل مزيج برنت سنتا واحدا إلى 108.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش مبتعدا عن مستواه المنخفض يوم الثلاثاء الذي بلغ 108.69 دولار أضعف مستوى منذ 9 يونيو ومنخفضا نحو ستة بالمئة عن أعلى سعر له في تسعة أشهر الذي سجله في يونيو.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف ثمانية سنتات إلى 103.48 دولار للبرميل بعد أن مثل سعره عند التسوية يوم الثلاثاء أحدث حلقة في أطول سلسلة من الخسائر من عام 2009.

ويقترب الفارق السعري بين الخامين القياسيين من أضيق مستوياته في نحو شهر.

وقال محللون لدى أيه.ان.زد "واصلت أسعار النفط تراجعها الحاد مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات".

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الثلاثاء إنه تم استئناف إنتاج 340 ألف برميل يوميا من حقل الشرارة بعد أن أنهى محتجون إضرابا استمر أربعة شهور في خطوة قد تضاعف الإنتاج الليبي إلى مثليه.