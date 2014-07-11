النفط يرتفع بعد أطول موجة خسائر منذ عدة سنوات

ارتفعت أسعار النفط بنهاية تداول الأسبوع منهية أطول موجة خسائر منذ سنوات حيث راهن المستثمرون على أن انخفاض الخام الذي استمر أكثر أسبوع مبالغ فيه.

وتعافت أسعار خام برنت القياسي الأوروبي قليلاً بعد خسائر على مدى ثماني جلسات كانت أطول موجة خسائر للخام منذ 2010. كما تعافى الخام الأميركي من موجة خسائر استمرت تسع جلسات وهي موجة لم تحدث منذ أواخر 2009.

وارتفع سعر برنت في العقود الآجلة عند التسوية 39 سنتاً إلى108.67 دولار للبرميل. ونزل برنت خلال الجلسة لأدنى مستوى منذ التاسع من مايو 107.76 دولار للبرميل.

وصعد الخام الأميركي 64 سنتا إلى102.93 دولار للبرميل عند التسوية بعدما نزل في وقت سابق إلى 101.55 دولار أدنى سعر منذ 16 من مايو.