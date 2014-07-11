النفط ينخفض صوب 108 دولارات في ثالث خسارة أسبوعية

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية لها على التوالي اليوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما دفع خام برنت نزولاً صوب 108 دولارات للبرميل.

وسجل مزيج برنت أعلى مستوى في تسعة أشهر فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو بعد أن اجتاح مسلحون سنة شمال غرب العراق وسيطروا على أجزاء كبيرة من البلاد وأغلقوا كبرى مصافي العراق النفطية.

وتراجعت أسواق النفط خلال الشهر الماضي لكن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال قائمة. وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن إنتاج النفط لا يزال عرضة للخطر في عدد من المناطق المنتجة الرئيسية.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن أسواق النفط "مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليس أقلها في العراق وليبيا لا تزال عالية بشكل غير عادي... ما زالت أسعار النفط مرتفعة عند مستويات تاريخية ولا يوجد مؤشر على تغير هذا الاتجاه بعد".

ونزل سعر برنت 40 سنتا إلى 108.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0850 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة بينما انخفض سعر الخام الأميركي 30 سنتا إلى 102.63 دولار للبرميل.

ويتجه برنت لتسجيل خسارة تبلغ نحو 2.1 بالمئة هذا الأسبوع بينما انخفض الخام الأميركي نحو 1.4 بالمئة.