كردستان تؤكد سيطرتها على حقول نفط في العراق

أعلنت السلطات الكردية في بيان الجمعة، أنها تسيطر على حقول نفط في العراق، في وقت قالت وزارة النفط العراقية ومصادر في شركة نفط الشمال، إن قوات البيشمركة الكردية سيطرت على حقلين نفطيين قرب كركوك، الجمعة، وتطرد العمال العرب وتستبدلهم بعمال أكراد.

وأضافوا أن الأكراد استولوا على منشآت الإنتاج في حقلي باي حسن وكركوك في وقت مبكر اليوم.

واستنكرت وزارة النفط العراقية في بغداد الاستيلاء على المنشآت في حقلي كركوك وباي حسن، ودعت الأكراد إلى الانسحاب فورا لتجنب "العواقب الوخيمة".

جاءت الخطوة بعد شهر من سيطرة القوات الكردية على مدينة كركوك عقب انسحاب القوات المسلحة العراقية أمام هجوم خاطف شنه مسلحون متشددون استولوا على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق.

وأذكى العنف أيضا التوترات السياسية بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والزعماء الأكراد الذين انسحبوا من حكومة المالكي التي تقودها الشيعة.

وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية "تؤكد الوزارة أن قوات من البيشمركة المسلحة يرافقها عدد من المدنيين، دخلت إلى محطات إنتاج النفط الخام في حقلي كركوك وباي حسن فجر اليوم (الجمعة)، وقامت بطرد العاملين في تلك المواقع".

وأضاف "تحذر الوزارة إقليم كردستان بشدة من خطورة هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزا على الدستور والثروة الوطنية، وتجاهلا للسلطة الاتحادية، وتهديدا للوحدة الوطنية".

وتابع "تناشد وزارة النفط العقلاء من الإخوة الكرد بضرورة تفهم خطورة الموقف والإيعاز إلى المسؤولين عن هذا الإجراء غير المنضبط والمجاميع التي نفذته بالانسحاب من هذه الحقول النفطية وإخلائها فورا تجنبا للعواقب الوخيمة".