النفط الأميركي يخسر دولارين مع توفر خام الشرق الأوسط

هوت أسعار خام برنت القياسي الأوروبي لأدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر لتواصل خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار انحسار المخاوف من نقص الإمدادات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونزل خام برنت دون107 دولارات للبرميل وسجل أكبر خسارة أسبوعية له منذ يناير في حين هبط الخام الأميركي الخفيف لأدنى مستوى له في شهرين دون 101 دولار للبرميل مع تراجع المخاطر السياسية.

وخسر سعر برنت في العقود الآجلة عند التسوية 2.01 دولار إلى 106.66 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزل برنت خلال الأسبوع حوالي 3.7 بالمئة وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ مطلع يناير.

وهبط الخام الأميركي 2.10 دولار إلى 100.83 دولار للبرميل عند التسوية أدنى مستوى له منذ 12 من مايو. وخسر النفط الأميركي حوالي 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع أكبر هبوط له منذ حوالي شهرين.