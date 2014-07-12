محتجون ليبيون يغلقون ميناء البريقة النفطي مجدداً

ذكر متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم السبت، أن محتجين أغلقوا ميناء البريقة النفطي في شرق البلاد بعد أيام من احتفاء الحكومة باستئناف العمل في ميناءين رئيسيين أغلقا لنحو عام.

وقال المتحدث محمد الحراري إن شركة سرت للنفط التي تديرها الدولة ستضطر لوقف إنتاج 43 ألف برميل يوميا من حقل البريقة إذا استمر احتجاج حرس منشآت النفط دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل عن الإطار الزمني.

وذكر الحراري أنه لا يدري ما هي مطالب الحراس، مضيفا أن ميناء البريقة كان يستخدم لتصدير النفط، لكن في الآونة الأخيرة كان يقوم بإمداد مصفاة الزاوية في الغرب.

وفي الأسبوع الماضي، نجحت الحكومة في التفاوض لإنهاء احتجاج يغلق حقل الشرارة ويبلغ إنتاجه 340 ألف برميل يوميا في جنوب غرب البلاد، كما وافق محتجون على استئناف تشغيل ميناءي رأس لانوف والسدرة اللذين سيطروا عليهما قبل عام تقريبا.