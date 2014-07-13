السعودية تتصدر دول المنطقة في الطلب على النفط محلياً

كشف تقرير متخصص أن السعودية تصدرت دول الشرق الأوسط في الطلب على النفط في 2014.

وذكر التقرير أنه في ظل دخول مشاريع صناعية جديدة إلى المشهد الصناعي السعودي تصدرت السعودية هذه المكانة، حيث صعد الطلب المحلي من النفط الخام إلى ما يقارب 4 ملايين برميل يومياً بزيادة قدرها 12% عن نفس الفترة من العام الماضي، وسط تنام مستمر في الطلب على مصادر الطاقة، لتغذية هذه المشاريع الصناعية الجديدة التي وصفت بأنها ذات عائد كبير في المدخلات المالية على الاقتصاد السعودي الذي يسير بوتيرة متئدة.

وبحسب جريدة "الرياض" التي نشرت التقرير الصادر عن منظمة الأوبك إلى أن هذا التنامي في الطلب على النفط في المملكة يعكس النمو المتسارع في مشاريعها الصناعية، وخاصة تلك التي دخلت حيز التشغيل مثل معامل تحلية المياه المالحة ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصهر الألمنيوم الجديد، حيث ارتفع الطلب على وقود الزيت بمقدار 85 ألف برميل يومياً، أي بزيادة قدرها حوالي 20%، فيما ارتفع الطلب على النفط الخام الذي يحرق مباشرة لتشغيل المرافق الصناعية بحوالي 31 ألف برميل يومياً أي بزيادة قدرها 24%.

وعكس التقرير نمواً في حركة الصناعات المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط رغم الأحداث السياسية التي تلف بعض الدول بالمنطقة وتعوق تقدم نمو بعض هذه الصناعات التي تساهم مساهمة فاعلة في التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الشعوب.. موضحاً أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط من دول المنطقة بمعدلات تصل إلى 350 ألف برميل يوميا. وتوقع تقرير الأوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط العام المقبل 2015 إلى 92.3 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل يومياً عن متوسط الطلب خلال العام الحالي.