دانة غاز: تحكيم دولي يلزم كردستان بدفع مستحقاتنا

قالت شركة دانة غاز، إن هيئة للتحكيم الدولي في لندن، أصدرت حكماً قبلت فيه طلباً قدمته الشركة بالاشتراك مع شركة نفط الهلال، وشركة بيرل بتروليوم.

وألزم قرار هيئة التحكيم، بحسب إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية حكومة إقليم كردستان العراق، بدفع قيمة المنتجات البترولية التي توردها الشركات الثلاث إلى الإقليم بموجب اتفاقية طويلة الأجل.

وأشارت دانة غاز الى مواصلتها وشركائها العمل في الإقليم، الذي تنتج منه في المتوسط نحو 80 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، ويشمل ذلك إنتاج حوالي 300 قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وذكرت أن استثمارها يبلغ في الإقليم أكثر من 1.1 مليار دولار، كما بلغ إجمالي الإنتاج حاليا نحو 120 مليون برميل من النفط المكافئ والسوائل المكثفة.