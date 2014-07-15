النفط يتراجع نحو 106 دولارا مع انحسار المخاوف

انخفض خام برنت صوب 106 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء إذ هدأت المخاوف إزاء التوترات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، رغم دعم المخاطر السياسية الجغرافية للأسعار في الوقت الحالي.

ولقي عدة جنود مصرعهم وأصيبت طائرة باضرار جراء القتال بين ، ميليشيات متصارعة للسيطرة على مطار طرابلس في أسوأ أعمال عنف تشهدها ليبيا في ستة أشهر.

وقال توني نونان من طوكيو ميتسوبيشي كورب "يظل القلق في السوق، إزاء العراق وليبيا، ولا اعتقد اننا تجاوزنا مرحلة الخطر بأي شكل من الاشكال." وتابع نونان ان برنت سيرتفع من جديد عند أي مؤشر على تعرض الامدادات من العراق لأي خطر.

وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 35 سنتا إلى 106.63 دولار للبرميل بعد صعودها 32 سنتا إلى 106.98 دولار عند التسوية أمس الاثنين. وتظل الأسعار قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

ونزل سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 11 سنتا إلى 100.80 دولار للبرميل بعد صعودها ثمانية سنتات إلى 100.91 دولارالجلسة السابقة.