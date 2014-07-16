السعودية تدعو لرفع الثقة بجهود العالم لحماية المناخ

عبرت السعودية عن تطلعها لأن يؤدي اتفاق عام 2015 من أجل المناخ إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف المعنية بتقليل الآثار المضرة بالبيئة والمناخ نتيجة الانبعاثات الضارة من إنتاج المواد البترولية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بكلمته ضمن مؤتمر (حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ) في برلين إن المملكة تنظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها.

واعتبر أن بناء نوع من المرونة في التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وإجراءات الاستجابة ذات الصلة مساهمة مهمة في التنمية المستدامة. كما أن زيادة الطموح فيما يتعلق بالتخفيف من الآثار وحده لن يلبي طموحنا، فنحن نعلم أن التغيرات المناخية تجعل ذوي القدرات المحدودة بيننا أكثر عرضة للخطر.

كما أنه لن يكون هناك معنى لأن نقدر وندفع جهود التخفيف فيما نهمش جهود التكيف حيث يمتلك 80% منا جهوداً كبيرة يستطيع بذلها في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة.

وبعبارات بسيطة، قال النعيمي نحن بحاجة للتعامل مع كل من عنصري التخفيف والتكيف على قدم المساواة وزيادة الطموحات بشأن جميع عناصر اتفاق ديربان من أجل الاستفادة من جميع الإمكانات القائمة وتحقيق هدف الاتفاقية بموجب اتفاق2015 الجديد.