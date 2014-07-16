العراق يتوقع صادرات نفطية شهرية بـ2.6 مليون برميل

قال وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي اليوم الأربعاء إن العراق ينتج حاليا 3.15 مليون برميل يوميا من النفط الخام ويتوقع أن تصل الصادرات هذا الشهر إلى 2.6 مليون برميل يوميا.

وفي أثناء جولة في حقل الرميلة النفطي في جنوب العراق قال لعيبي أيضا إن القتال في شمال وشرق البلاد لم يؤثر على إنتاج أو صادرات النفط من الجنوب وإن منشآت التصدير جرى توسيع طاقتها إلى 3 ملايين برميل يوميا.

وبلغت الصادرات من جنوب العراق 2.582 مليون برميل يوميا في مايو وهو أعلى مستوى لها منذ 2003 قبل أن تتراجع في يونيو إلى 2.423 مليون بسبب أعمال صيانة وتوسيع مرسى في مرفأ البصرة النفطي.

وقال لعيبي "تمكنا من توسيع طاقتنا التصديرية والآن منشآتنا للتصدير، يمكنها أن تقوم بتصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميا."

وأضاف أنه أبلغ ممثلي الشركات الدولية العاملة في البصرة أنه جرى تكثيف إجراءات الأمن حول المنشآت النفطية الجنوبية و"الوضع مستقر جدا في حقول النفط في الجنوب."

ومضى قائلا "التطورات الأمنية في العراق لم تؤثر على الإطلاق على إنتاجنا النفطي أو عمليات التصدير في الجنوب."