صعود النفط الأميركي فوق 100 دولار بعد هبوط المخزونات

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي فوق 100 دولار للبرميل أوائل التعامل في آسيا، اليوم الأربعاء، بفعل هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0001 بتوقيت غرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 0.18 دولار إلى 100.14 دولار للبرميل بعد هبوطها 95 سنتا إلى 99.96 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 18 سنتا إلى 105.84 دولار للبرميل، بعد هبوطه 96 سنتا إلى 106.02 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء.

وجاء هبوط برنت مع تزايد الإمدادات الليبية وبيانات اقتصادية متشائمة، وهو ما زاد المخاوف من أن الأسواق العالمية تتجه إلى أن تشهد وفرة في المعروض في الأجل القصير.

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو إلى 375.3 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 2.1 مليون برميل. وانخفضت مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كاشنينج بولاية أوكلاهوما 944 ألف برميل.