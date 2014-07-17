برنت فوق 107 دولارات مع تراجع المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم الخميس بعد هبوط كبير لمخزونات النفط الأمريكية وبيانات واعدة عن النمو الاقتصادي في الصين مما ينبئ بتحسن آفاق الطلب بأكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم.

ومازالت أسعار النفط تلقى دعما من التوترات الجيوسياسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوكرانيا.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر عقود برنت تسليم سبتمبر - الذي أصبح شهر أقرب استحقاق اليوم - سنتين إلى 107.19 دولار للبرميل.

وكانت عقود أغسطس التي حل أجلها أمس الأربعاء انخفضت 17 سنتا إلى 105.85 دولار عند التسوية.

وصعد سعر العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس 32 سنتا إلى 101.52 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.20 دولار في الجلسة السابقة.