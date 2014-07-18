برنت فوق 108 دولارات بعد إسقاط الطائرة الماليزية

ارتفعت أسعار العود الآجلة لمزيج برنت الخام القياسي الأوروبي فوق 108 دولارات للبرميل اليوم الجمعة لتواصل مكاسبها الكبيرة التي حققتها في الليلة الماضية في ظل تصاعد المخاوف السياسية بفعل الأنباء عن اسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا.

وقفزت أسعار برنت والخام الأمريكي الخفيف حوالي اثنين بالمئة يوم الخميس لتتعافى من خسائر على مدى أسابيع بعد أنباء إسقاط الطائرة والتي جاءت بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات روسية للمرة الأولى بسبب ما قالت إنه فشل روسيا في كبح العنف في أوكرانيا.



وصعد برنت 57 سنتا إلى 108.46 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع 72 سنتا في الجلسة السابقة.



وزاد الخام الأمريكي 55 سنتا إلى 103.74 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس مرتفعا 1.99 دولار.



