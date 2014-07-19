تراجع النفط عن مكاسبه الحادة وبرنت بـ107 دولارات

أغلقت أسعار النفط منخفضة بعد أن تراجعت عن مكاسب حادة أثارتها مخاطر تصاعد التوترات السياسية بعد إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا، واحتمالات توسيع هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء إسقاط الطائرة الماليزية بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، بسبب ما اعتبرته واشنطن فشل موسكو في كبح العنف في أوكرانيا.

وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 65 سنتا لتسجل عند التسوية 107.24 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 108.62 دولار، وفي أعقاب صعودها 72 سنتا في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الخام الأميركي 6 سنتات لتغلق عند 103.13 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 103.94 دولار، وبعد أن أغلقت، أمس الخميس، على مكاسب بلغت 1.99 دولار.

وتعثر صعود النفط اليوم مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل أكبر زيادة ليوم واحد في أكثر من شهر. وينهي برنت والخام الأميركي أول أسبوع من المكاسب في شهر.

وروسيا هي أحد أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، وأي تقييد لإمدادات الوقود الروسي إلى الغرب من المرجح أن يدعم أسعار النفط.