السعودية تتصدر دول الخليج في مشاريع الغاز بالمياه

تصدرت السعودية قائمة الدول الخليجية في مشاريع الغاز الطبيعي العملاقة في المياه العميقة لهذا العام 2014، حيث احتلت ناصية أكبر خمسة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي الحر من الحقول المغمورة في مياه الخليج العربي، بعد أن توسعت في أعمال إنتاج الغاز من حقلي العربية والحصباة والمرافق المصاحبة، بتكلفة تصل إلى حوالي 22.5 مليار ريال، ونقله إلى معمل المعالجة في مشروع واسط للغاز على ضفاف الخليج العربي.

وأشارت إحصائية صدرت عن "اويل اند غاز" إلى أن تميز المملكة في هذه المشاريع يعود إلى كونها تمتلك خبرة واسعة في مجال صناعة النفط والغاز، إضافة إلى حسن التخطيط والقدرة المالية، لمواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة في المملكة التي تشهد نهضة صناعية كبيرة في مختلف المجالات عززت من تنامي الطلب على الغاز الطبيعي كوقود مفضل، خاصة في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المالحة والمشاريع التعدينية، وفقا لما نقلته جريدة "الرياض".

وتقدر الإحصائية استثمارات الدول الخليجية في مشاريع الغاز الطبيعي في المياه العميقة لهذا العام بأكثر من 35 مليار دولار.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن شركة أرامكو تضع اللمسات الأخيرة لتدشين مشروع واسط لمعالجة الغاز الطبيعي شمال مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، بعد أن نجحت في تنفيذ أعمال المشروع وفق الجدول الزمني المخصص له، ونقل الغاز من مرافق الإنتاج في حقلي العربية والحصباة إلى معمل المعالجة في مشروع واسط للغاز. وسوف يزود معمل الغاز في واسط بما يصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب في اليوم، فيما يحتوي حقل العربية على ست آبار، وسيزود المعمل بما يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، ما يمكن المعمل من معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب سيتم توجيهها إلى السوق المحلي، خاصة تلك المشاريع الصناعية الجديدة.