وزير مصري: ترشيد الاستهلاك أهم حلول مشاكل الطاقة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أن ترشيد استخدام الطاقة أحد الحلول الهامة التي يتبناها العالم في مواجهة تحديات توفيرها.

وشدد الوزير شريف إسماعيل على أهمية نشر ثقافة الوعي بترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها بين المواطنين، لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على موارد مصر البترولية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الحديث عن الترشيد يستهدف الحد من الاستخدامات السلبية للطاقة.

وأوضح الوزير خلال افتتاح معرض لأجهزة ترشيد الطاقة، أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ عدد من البرامج تهدف لتعميم استخدامات الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالوحدات الإنتاجية، والمشاركة الفاعلة في برامج رفع كفاءة إدارة واستخدامات الطاقة التي تنفذها المؤسسات العالمية.

وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، المهندس محمد سعفان، إن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات في هذا المجال من خلال تطبيق أنظمة وتقنيات حديثة، منها إنارة المبنى الإداري بالطاقة الشمسية والتي حققت تخفيضاً وصل إلى 20% في استهلاك الكهرباء خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، وأنها تسعى للوصول بنسبة تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 28% من خلال تنفيذ وحدة توليد كهرباء بالخلايا الشمسية واستبدال وحدات الإضاءة الخارجية بوحدات إضاءة LED.

وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على رفع كفاءة استهلاكات الطاقة بالوحدات الإنتاجية بالشركات التابعة، مشيراً لإعداد دراسة فنية لتحديد إمكانية إقامة تعديلات على مصنع الكلور بشركة البتروكيماويات المصرية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات جديدة لتطوير خلايا التحليل الكهربائي توفر من 30-40% من استهلاك الكهرباء.