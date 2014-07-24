برنت مستقر فوق 108 دولارات بدعم من بيانات صينية

استقر خام برنت فوق 108 دولارات للبرميل اليوم الخميس، إذ عززت قراءة قوية بشكل غير متوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين الآمال بارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأظهر مسح لبنك اتش.اس.بي.سي نمو قطاع المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 18 شهرا في شهر يوليو.

وقال أفتار ساندو كبير مديري السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة في سنغافورة "الصين لاعب كبير في سوق السلع الأولية وهذا بالتأكيد شيء إيجابي للنفط".

وبحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام برنت تسليم سبتمبر مرتفعا ثمانية سنتات عند 108.11 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 70 سنتا عند اغلاق الجلسة السابقة.

وهبط الخام الأمريكي 15 سنتا إلى 102.97 دولار للبرميل بعدما ارتفع 73 سنتا في الجلسة السابقة.

وصعدت الأسعار يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية انخفاض مخزونات النفط أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي. وتوقع مسح أجرته رويترز تراجع المخزونات 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 18 يوليو.