برنت يتجه لإنهاء الأسبوع متماسكاً قرب 107 دولارات

استقرت أسعار عقود نفط برنت فوق 107 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، واتجهت لإنهاء الأسبوع مستقرة بعدما دعمت التوترات في مناطق منتجة للنفط الأسعار في مواجهة ضعف الطلب ووفرة الإمدادات.

وتحركت أسعار النفط في نطاق ضيق هذا الأسبوع، حيث أخفقت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو في رفع الأسعار.

وقال جوناثان باريت، مدير الاستثمار لدى أيرز أليانس في سيدني "من النادر للغاية ألا تتأثر الأسعار تقريبا بفعل أحداث سياسية كبيرة، مثل أحداث العراق وأوكرانيا وغزة، وهي حساسة جدا لسعر النفط". وأضاف "الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه هو أن العالم به وفرة من النفط".

وارتفع سعر عقد مزيج برنت للتسليم في سبتمبر 10 سنتات إلى 107.17 دولار للبرميل، وكان العقد أغلق يوم الخميس منخفضا96 سنتا.

ونزل عقد الخام الأميركي تسليم سبتمبر خمسة سنتات إلى 102.02 دولار للبرميل بعدما هبط 1.05 دولار للبرميل عند التسوية يوم الخميس.