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توتر أوكرانيا يرفع النفط.. وبرنت فوق 108 دولارات

المصدر: نيويورك – رويترز
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت، متخطية 108 دولارات للبرميل، إذ أثارت المعارك في أوكرانيا وتدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مخاوف جديدة من تعطل إمدادات المعروض في السوق.

وبنهاية تعاملات الأسبوع، ارتفع سعر عقود خام برنت لتسليم سبتمبر عند التسوية 1.32 دولار أو 1.23 في المئة إلى 108.39 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ 10 من يوليو. وختم برنت الأسبوع مرتفعا نحو واحد في المئة.

وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم سبتمبر عند التسوية سنتين اثنين إلى 102.09 دولار للبرميل بعد هبوطها حتى 101 دولار في وقت سابق من التعاملات. وختم الخام الأسبوع منخفضا واحدا بالمئة.

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