النفط قرب 108 دولارات وسط توفر المعروض

استقر خام برنت قرب 108 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء، إذ طغت وفرة الإمدادات على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ورغم الصراعات في أوكرانيا، والعراق وليبيا فإنتاج النفط العالمي يفوق حجم الطلب، مما يتسبب في تخمة معروض بإفريقيا وأوروبا.

وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة "ما لم تحدث تعطيلات جديدة للإمدادات نتوقع ارتفاع طاقة المعروض العالمي 1.8 مليون برميل يوميا في 2014 - وهو ما سيكون أسرع نمو في عشر سنوات"، مقارنة مع توقع لنمو المعروض 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام.

وارتفع خام برنت 31 سنتاً إلى 107.88 دولار للبرميل ليصعد من أدنى مستوى للجلسة107.37 دولار بعد أن تراجع نحو 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأميركي ستة سنتات إلى 101.61 دولار للبرميل، مقترباً من أقل سعر في أسبوع ونصف 100.90 دولار المسجل أمس الاثنين.