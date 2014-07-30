نفط أميركا يسترد بعض خسارته مع أنباء هبوط المخزون

استردت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي بعض ما خسرته الجلسة السابقة لتستقر فوق 101 دولار أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط أكثر مما كان متوقعا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وبحلول الساعة 00:02 بتوقيت جرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم سبتمبر 0.08 دولار إلى 101.05 دولار للبرميل بعد هبوطها 70 سنتا عند التسوية يوم الثلاثاء.



وقالت معهد البترول الأميركي في تقريره الأسبوعي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية نقصت 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 من يوليو إلى 369.4 مليون برميل بالمقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 1.5 مليون برميل.



وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت عند التسوية 15 سنتا إلى 107.72 دولار للبرميل.