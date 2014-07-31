صادرات أميركا من النفط الخام عند أعلى مستوى بـ15 سنة

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغت 288 ألف برميل يوميا في مايو وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 1999- وارتفاعا من 268 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات إلى كندا في مايو بلغت 263 ألف برميل يوميا وهو اعلى مستوى لها منذ بدء الاحتفاظ بسجلات وبلا تغير عن الشهر السابق.

ولا تسمح الولايات المتحدة بصادرات من نفطها الخام مع استثناءات قليلة مثل الامدادات إلى كندا وإعادة تصدير النفط الأجنبي. وتحتاج الصادرات المستثناة لموافقة من مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية.

الاحتياطي الفيدرالي يواصل خفض دعمه النقدي للاقتصاد الأميركي قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الأربعاء الاستمرار في خفض دعمه النقدي الاستثنائي لاقتصاد الولايات المتحدة الذي سجل قفزة ايجابية في الفصل الثاني من هذا العام.

وفي ختام اجتماع استمر يومين في واشنطن، قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي من دون أي مفاجأة، خفض 10 مليارات دولار اضافية من عمليات ضخ السيولة الشهرية المخصصة لدعم النشاط الاقتصادي.

وتركت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الاميركي معدلات فوائدها من يوم ليوم بدون تغيير وقريبة من الصفر كما هي عليه منذ نهاية 2008.

من جهة اخرى، لفتت لجنة السياسة النقدية الى ان التضخم يقترب من هدفه المحدد بنسبة 2%.