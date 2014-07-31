صادرات الخام الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 20.7 %

أظهرت بيانات حكومية اليوم تراجع صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان في يونيو الماضي بنسبة 20.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 6.02 مليون برميل أو ما يعادل 201 ألف برميل يوميا مسجلة بذلك تراجعا للشهر الثالث على التوالي.

وقالت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية في تقريرها الشهري إن دولة الكويت التي تعتبر خامس أكبر مزود نفط لليابان قدمت نسبة 6.7%، من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.

وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع بنسبة 3ر8 بالمئة على أساس سنوي وللشهر الرابع على التوالي ليصل الى 3.01 مليون برميل يوميا حيث شكلت الشحنات من الشرق الأوسط نسبة 82%، من المجموع بتراجع قدره 2.9%، عن العام السابق.

ولاتزال المملكة العربية السعودية أكبر مزود نفط لليابان حيث ارتفعت صادراتها لليابان بنسبة 3.4%، عن العام الماضي لتصل الى 932 ألف برميل يوميا تليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي بلغت صادراتها الى اليابان 767 ألف برميل برميل يوميا بتراجع 14.4%.

واحتلت قطر المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 235 ألف برميل يوميا تليها روسيا التي بلغت شحناتها 214 ألف برميل يوميا.