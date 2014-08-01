أباتشي تنسحب من مشروعين للغاز للتركيز على "الصخري"

قالت شركة أباتشي الأميركية للنفط والغاز، إنها تعتزم بيع حصتيها في مشروعين للغاز الطبيعي المسال في كندا وأستراليا، مع سعيها للتركيز بشكل أكبر على تطوير حقول للنفط الصخري في أميركا الشمالية.

وأثارت هذه الخطوة التي تمثل انسحابا مهما لأباتشي من سوق الغاز الطبيعي المسال، ارتياحا لدى المستثمرين القلقين من التكاليف المحتملة للمشروعين. وصعدت أسهم أباتشي إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين في أعقاب هذا الإعلان.

وقالت أباتشي إنها تعكف أيضا على تقييم أصول دولية، بما في ذلك عمليات في مصر والمملكة المتحدة، وتستكشف فرصا متعددة.

وعلى مدى العامين الماضيين، باعت أباتشي أصولا قيمتها 10 مليارات دولار، من أجل تركيز عملياتها على حقول للنفط الصخري أكثر ربحية في أماكن، مثل حوض برميان وإيجل فورد في جنوب تكساس.

وقالت الشركة إيضا إن أرباحها انخفضت في الربع الثاني من العام، لكنها ظلت أعلى من التوقعات. وتراجعت الأرباح إلى 505 ملايين دولار أو 1.31 دولار للسهم من 1.02 مليار دولار أو 2.54 دولار للسهم في الربع الثاني من 2013.