هبوط حاد للنفط الأميركي عند أعتاب 98 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي دون 98 دولارا أوائل التعامل في آسيا، اليوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أكبر هبوط أسبوعي لها في سبعة أشهر، وذلك تحت ضغط من أنباء عن احتمال إغلاق مصفاة رئيسية لفترة طويلة وتراجع أسواق الأسهم.

وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم سبتمبر0.28 دولار إلى 97.89 دولار للبرميل بعد هبوطها 2.10 دولار عند التسوية يوم الخميس.

ويتجه الخام الأميركي الآن نحو تسجيل هبوط أسبوعي قدره 4.1 في المئة، وهو أكبر تراجع له منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير.

وقالت شركة "سي في آر" لتكرير النفط، إن مصفاتها في كوفيفيل بولاية تكساس والتي تبلغ طاقتها 115 ألف برميل يوميا، ربما تغلق لما يصل إلى أربعة أسابيع، بعد حريق في وحدة مرتبطة بالبنزين يوم الثلاثاء. والمصفاة مستهلك رئيس لخام غرب تكساس الوسيط، وهو خام القياس الأميركي.

وبدأت الأسعار الهبوط في وقت سابق يوم الخميس، في أعقاب مسح أظهر أن أوبك ضخت مزيدا من النفط في يوليو مقارنة مع يونيو، على الرغم من مخاوف من تأثر الإنتاج بالتوترات في إفريقيا والشرق الأوسط.