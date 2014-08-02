وفرة المعروض وضعف الطلب يعيدان النفط عند 105 دولارات

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عن مستوى 105 دولارات للبرميل، في ظل وفرة في المعروض في حوض الأطلسي وضعف الطلب وهو ما طغى على تأثير المخاوف المرتبطة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوكرانيا.

ويتوقع محللون أن يتجاوز إنتاج النفط العالمي الطلب هذا العام بينما يزيد المعروض في غرب إفريقيا وأوروبا. وانحسرت بواعث القلق من المخاطر السياسية على إمدادات النفط رغم تصاعد العنف في بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهبط سعر برنت 1.18 دولار او ما يعادل 1.11 بالمئة ليسجل عند التسوية 104.84 دولار للبرميل. وبلغت خسائر خام القياس الدولي الشهر الماضي 5.6 بالمئة وهي الاكبر منذ ابريل/نيسان 2013 .

وتراجع سعر الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة 29 سنتا أو0.30 بالمئة ليبلغ، عند التسوية 97.88 دولار للبرميل، بعد هبوط بلغ 6.8 بالمئة الشهر الماضي وهو أكبر خسارة شهرية منذ مايو 2012.