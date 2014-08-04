وزير البترول: صناعات غير تقليدية للمرة الأولى بمصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر أن الاستثمار في مجالات وصناعات غير تقليدية تدخل مصر للمرة الأولى يأتي في إطار استراتيجية التوسع في التصنيع المحلي للمعدات ونقل تكنولوجيا تصنيعها لمصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بما يؤدي إلى الحد من استيرادها وتوفير العملة الأجنبية وتقليل التكاليف والمساهمة في سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة.

وقال وزير البترول المصري، المهندس شريف إسماعيل، في بيان، اليوم، إن جملة المشاريع التي تنفذها في الوقت الحالي تهدف إلى زيادة تأمين إمدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

وشدد على حرص قطاع البترول على تحقيق التشغيل الآمن بمعامل التكرير، خاصة المعامل القديمة لضمان الحماية الكاملة للعاملين والأصول الإنتاجية، وأوضح أن قطاع البترول نجح في إقامة صناعات استراتيجية متطورة للمعدات والمهمات البترولية التي تحتاجها بشدة مشروعات تنمية وإنتاج البترول والغاز.

وتفقد الوزير صباح اليوم المشروعات البترولية بالسويس والعين السخنة، حيث تفقد معملي السويس والنصر للبترول ومشروعات تصنيع مهمات وأجهزة الحفر ومضخات البترول ومهمات السلامة الشخصية للعاملين للاطمئنان على سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ الخطط الإنتاجية والتطوير ومتابعة موقف عمليات تطوير القدرات الإنتاجية وضوابط واشتراطات الأمان الصناعي والسلامة بمعملي التكرير، حيث يتم حالياً دراسة وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعمل السويس لتصنيع البترول، والتي تتضمن وحدتين جديدتين لإنتاج الاسفلت واسترجاع الغازات، وتقييم الموقف الحالي لمجمع التفحيم، والقيام بدارسة لإنشاء مجمع جديد لزيوت التزييت، كما يتم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعمل النصر لتكرير البترول، منها إقامة وحدة جديدة لمعالجة النافتا، وإنشاء عدد من خطوط نقل المنتجات البترولية لرفع كفاءة وتسهيل عملية التدفيع إلى الموانئ بما يسهم في زيادة فاعلية حركة تداول المنتجات البترولية، وذلك إلى جانب إحلال وتجديد الطلمبات بخطوط الأسفلت.

وخلال الجولة بمعملي التكرير، استعرض المهندس محمد عرابي، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس رضا عبدالصمد رئيس شركة النصر للبترول، سير العمل بالوحدات الإنتاجية وموقف التشغيل والنشاط الإنتاجي، خاصة من المقطرات الوسطى كالبنزين والسولار والتي يتزايد عليها الطلب محلياً.

كما تفقد الوزير سير العمل بمشروع العالمية لتصنيع مهمات الحفر بالعين السخنة، حيث أوضح المهندس محمد أبو العلا، رئيس الشركة، أنه جار الإعداد لإنشاء المرحلة الثانية باستثمارات جديدة 32 مليون دولار، ومن المخطط الانتهاء منها بنهاية العام القادم، وأن المصنع ساهم بإنتاجه، فيتم خفض أسعار مواسير الحفر بما انعكس إيجاباً على تخفيض التكلفة الاقتصادية لعمليات الحفر وتحقيق خطط التنمية والاستكشاف.