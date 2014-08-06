برنت عند 105 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية

صعدت أسعار خام برنت باتجاه 105 دولارات للبرميل أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مرتدة من أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة مدعومة ببيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت هبوطا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وجاء تعافي الأسعار بعد هبوط حاد، يوم الثلاثاء، بفعل تزايد توتر المستثمرين بسبب طلب موسمي ضعيف وضعف هوامش التكرير في سوق عالمية بها إمدادات وفيرة.

وصعدت عقود خام برنت تسليم سبتمبر 32 سنتا إلى 104.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى للتسوية منذ السابع من نوفمبر من العام الماضي.

وارتفعت عقود الخام الأميركي 24 سنتا إلى 97.62 دولار للبرميل بعد أن هبطت يوم الثلاثاء إلى 97 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير.

وخسرت أسعار النفط أكثر من 10 دولارات للبرميل على مدى الخمسة والأربعين يوما الماضية بفعل وفرة في المعروض العالمي أمام طلب ضعيف.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 5.5 مليون برميل لتصل إلى 363.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

وينتظر المستثمرون الآن أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات البترولية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية والتي ستصدر الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.